Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu Projesinde Etna Tercih Edildi.

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Balıkesir merkez olimpik yüzme havuzu projesinde ETNA pompa&hidrofor sistemleri tercih edildi.
Proje kapsamında; ETN YN serisi NFPA20 normuna haiz “yangın pompası”, 2 adet KO35 serisi hidrofor sistemi, 8 adet ecocirc XL model frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları, 10 adet EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompaları kullanılmaktadır.
Projede kullanılan EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan(çark) döküm malzemeden olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanmaktadır. Estetik, ergonomik tasarıma sahip EILR4 serisi yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 tercihen de IE3 motor kullanılmakta olup, talep edilmesi durumunda motor üzerine entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mevcuttur.
Projede tesis edilen NFPA20 normuna haiz ETNA YN 80/26-1-75/D65/10-9 tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm(GG25), pompa fanı(çark) bronz malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/26 tip norm pompalar, %150 kapasitede anma basıncının %65 i’ nin altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pompasında ETNA KO 10 serisi 1 adet jokey pompa tesis edilmiş olup, jokey pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanmaktadGençlik Spor Bakanlığına bağlı Balıkesir merkez olimpik yüzme havuzu projesinde ETNA pompa&hidrofor sistemleri tercih edildi.
Proje kapsamında; ETN YN serisi NFPA20 normuna haiz “yangın pompası”, 2 adet KO35 serisi hidrofor sistemi, 8 adet ecocirc XL model frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları, 10 adet EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompaları kullanılmaktadır.
Projede tesis edilen NFPA20 normuna haiz ETNA YN 80/26-1-75/D65/10-9 tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm(GG25), pompa fanı(çark) bronz malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/26 tip norm pompalar, %150 kapasitede anma basıncının %65 i’ nin altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pompasında ETNA KO 10 serisi 1 adet jokey pompa tesis edilmiş olup, jokey pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanmaktadır.ır.