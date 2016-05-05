Bahçeşehir Göl Panorama Evleri Isıtmada Daikin Güvencesini Seçti

Emlak Konut GYO güvencesiyle Be-Ma İnşaat tarafından Bahçeşehir’de hayata geçirilen Göl Panorama Evleri, panel tercihini Airfel’den yana yaptı. Göl Panorama Evleri’nde bölgeye kazandırılacak 1.431 konut ve 40 ticari ünite, zirkonyum ve kataforez boya teknolojili, çevre dostu Airfel Radyatörler ile ısınma konforu yaşayacak.
Soğutmanın yanı sıra ısıtma alanındaki yüksek standartlara sahip ürünleri ile de gayrimenkul projelerinin iklimlendirme çözüm ortağı olan Daikin, Be-Ma İnşaat’ın da tercihi oldu. Emlak Konut GYO güvencesi ile Be-Ma İnşaat tarafından Bahçeşehir’de hayata geçirilen ve toplam 1.431 konut ve 40 ticari üniteden oluşan Göl Panorama Evleri, ısınma konforu için Airfel’i seçti. Toplam 95 bin metrekarelik arsanın 8.500 metrekarelik bölümü üzerinde konumlandırılarak yeşil alanlara geniş yer ayıran Göl Panorama Evleri’nin ısınma konforu da yeşil teknoloji ürünü Airfel Radyatörler ile sağlanacak.
İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Bahçeşehir’de, çevresinin en büyük projesi olarak öne çıkan Göl Panorama Evleri’nin tercihi olan Airfel Panel Radyatörler, tasarruf, verimlilik ve konforu bir arada sunan özellikleri ile beğeni topluyor. Toplam 6.500 adet radyatörün kullanılacağı Göl Panorama Evleri, Airfel ile sakinlerine ısınma konforunu en üst düzeyde sunarken, çevre konusundaki duyarlılığını da yansıtıyor.
Yalıtımından ısıtma sistemlerine kadar detaylı bir çalışmanın ürünü olan Göl Panorama Evleri’nin tercihi Airfel Panel Radyatörler, estetik görünümünden yüksek verimliliğine kadar her aşamada yeşil teknoloji ile üretiliyor. Toplam 4.300 kişinin yaşayacağı, bünyesindeki ticari ünitelerle birlikte bölge merkezi olmaya aday Göl Panorama Evleri’nde kullanılacak olan Airfel Radyatörler, çevre dostu zirkonyum kaplama teknolojisi ile üretiliyor. Böylece nikel, çinko ve mangan gibi ağır metaller elimine edilirken oluşan atık çamur miktarı yüzde 95 oranında düşürülüyor ve atık su içerisindeki fosfat miktarı azaltılıyor.
Proses aşamalarının azaltılması ile Airfel radyatörlerin üretiminde su ve elektrik enerjisi tasarrufu da en üst düzeye çıkıyor. Airfel, radyatörlerinde aynı zamanda, korozyon için geliştirilmiş en uygun boya teknolojisi olan kataforez boya teknolojisini kullanıyor. Kataforez teknolojisi su bazlı sistem olması sayesinde çevreye duyarlı üretim olanağı tanıyor.
Çevre ve tüketici dostu bir ürün olarak öne çıkan Airfel radyatörler; yüksek ısıl güç, hassas reglaj ayarı, termostatik kontrol ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Zeminden beslemeli ve klasik tesisat bağlantı sistemleri için en uygun radyatör tipi olan Airfel kompakt ventilli panel radyatörlerin içindeki özel bağlantı sistemi, tesisat borularının alttan ve tek yönden bağlanmasına olanak veriyor. Bağlantı yönü, tesisat koşullarına göre sağ ya da sol taraftan yapılabiliyor.
Geniş ürün grubu ile 6 farklı yükseklik seçeneği ve 400 mm’den 3000mm’ye uzanan 27 farklı uzunlukta radyatör seçenekleri ile geniş bir ürün gamına sahiptir. Full otomasyon sistemi ile yüksek verim verecek şekilde, TS EN 442 standardına uygun olarak Hendek’teki Daikin Türkiye fabrikasında üretilen Airfel radyatörler, 12 yıllık garanti süresi ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.