Ayvaz Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşlarından Biri Olmaya Devam Ediyor

İstanbul Sanayi Odası’nın her sene yayımladığı “Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu” listesinde bu sene de yer alan Ayvaz, iç ve dış ticaretteki yükselişiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
69 yıl önce 16 kişinin çalıştığı mütevazı bir imalathane iken, bugün sadece merkez fabrikasında 500’ün üzerinde çalışanıyla Türkiye tesisat sektörünün en büyük şirketlerinden biri haline gelen Ayvaz, İSO’nun açıkladığı “Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu” listesindeki yükselişine devam etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, Türkiye’nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesindeki yerlerini her sene daha üst sıralara taşımaktan dolayı gurur duyduklarını kaydetti. Ayvaz’ın mekanik tesisat sektöründe dünya çapında bir marka olma stratejisiyle yoluna devam ettiğini ve hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar kanallarını büyütüğünü belirten Alpagut, “Türkiye tesisat sektörü içerisinde özelllikle ihracat hacmiyle oldukça öne çıkmış durumdayız. Küresel pazarların sunduğu fırsatları iyi değerlendirerek ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Örneğin, önümüzdeki yıl %20 büyüme hedefimiz var.
Bu büyüme ivmesini kararlılıkla sürdürerek üç yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden biri olmak için çalışacağız” dedi.
Vana, kompansatör, esnek metal hortum, kondenstop, seviye kontrol cihazı, yangın ürünleri ve yalıtım ceketleri gibi çok zengin bir ürün gamına sahip olan Ayvaz, Türkiye içerisinde 10 bölge müdürlüğü, 78 bayi ile hizmet veriyor. Firma, İstanbul’daki merkez fabrikasının yanı sıra Bulgaristan, Rusya ve Polonya ve Çin’de de üretim yapıyor. Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin, Kazakistan ve Sırbistan’da kurduğu bölge ofisleri ve yurt dışındaki 252 distribütörü sayesinde zengin bir satış ağıyla 95 ülkeye ihracat yapıyor.
Kendi üretimlerinin yanı sıra distribütörlüğünü yapmış olduğu dünya devi markaların ürünlerini de piyasaya kazandıran Ayvaz; uluslararası anlamda yüksek tecrübesi ve güçlü marka imajı sayesinde dünyanın en prestijli projelerinde tercih ediliyor. Ayvaz ürünleri bugün gıda, otomotiv, tekstil, kimya, petrokimya, enerji, denizcilik gibi farklı sektörlerde ve toplu konut, AVM, hastane, rezidans, havaalanı gibi birçok yapıda güvenle kullanılıyor. Kısa adı Euro-Qualiflex (AEQ) olan Avrupa Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek şirket olan Ayvaz, uzun yıllardır “İhracatın Yıldızı” ödülleri alarak kendi alanında en çok ihracat yapan şirketlerden biri olma unvanını koruyor. Son olarak kısa adı “TİM” olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “İlk 1000 İhracatçı Araştırması” kapsamında açıkladığı listede 2015 yılında 643. sırada yer alan Ayvaz 2016 yılında oldukça hızlı bir yükseliş kaydederek 511. sıraya yükseldi.