Ayvaz, TESKON 2017’de Buhar ve Yalıtım Alanındaki Tecrübelerini Aktardı

Ayvaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 19-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne buhar ve yalıtım konularında iki önemli sunum ile katıldı.
Şirket içinde ve dışında düzenlediği çeşitli eğitimlerle sektöre ışık tutmaya devam eden Ayvaz, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık Güner’in ve Antalya Bölge Müdürü M. Yalçın Özçelik’in gerçekleştirdiği iki farklı sunumla yer aldı.
Güner ve Özçelik “Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki Problemlerin Teknik Analizi” başlıklı sunumlarını 19 Nisan Çarşamba günü İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirdiler. Sunumda; endüstriyel tesislerde ürün ısıtma, form verme, boyama, ortam ısıtma, kurutma, fiksaj gibi pek çok amaçla kullanılan buhar eşanjörlerinde, başta geç ısıtma olmak üzere karşılaşılan çeşitli problemlere değinildi. İşletmelerde özellikle koç darbesi ve kondensin geri döndürülemeyip dışarı atılması ile gözlenen bu problemler, bir gıda fabrikası özelinde yapılan hesaplamalar ile sunuldu. Proje ve mekanik tesisat uygulamacılarının, akademisyenlerin ve fabrika teknik müdürlerinin oluşturduğu 150’yi aşkın katılımcının hayli ilgisini çeken sunumun son bölümündeki 10 dakikalık soru-cevap bölümü moderatörün insiyatifiyle uzatılarak gelen tüm soruların cevaplanması sağlandı. Sunumun ardından TMMOB’nin katılım sertifikası ve plaketi takdim ettiği H. Tarık GÜNER, katılımcılar ve oturum başkanı ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
Ayvaz Antalya Bölge Müdürü M. Yalçın Özçelik ise 22 Nisan Cumartesi günü MMO İzmir Şubesi Marmara Salonu’nda Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca ve Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Sezgi Koçak Soylu ile “Endüstriyel Bir Tesiste Aerojel ile Yalıtımın Teknik ve Ekonomik Analizi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda endüstriyel tesislerde yapılan ısı yalıtımı uygulamalarında 60 °C’nin üzerindeki tüm yüzeylerin, boru sistemlerindeki vana, flanş, boru tutucu ve destek elemanları gibi tüm parçaların yalıtılması ve yalıtımın fiziksel olarak hasar görmeyecek şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Nano teknoloji kullanılarak üretilen ve muadillerine kıyasla 2 ila 5 kat daha düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahip yeni bir yalıtım malzemesi olan aerojeller hakkında detaylı bilgi verildi. Yaklaşık olarak 100 katılımcının izlediği sunuma TTMD, İSKİB, MMO, İZODER, BACADER üyeleri ile sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sunumun sonunda M. Yalçın Özçelik’e katkılarından dolayı oturum başkanı Timur Diz tarafından bir teşekkür plaketi verildi.