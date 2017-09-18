Ayvaz, Sektörün En Çok İhracat Yapan Şirketlerinden Biri Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “2016 Yılında Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan 1000 Firması” araştırmasına göre Ayvaz, oldukça hızlı bir yükseliş kaydederek 511. sıraya yükseldi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 15 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2015 yılı sonuçlarna göre 643. sırada yer alan mekanik tesisat sektörünün öncü markası Ayvaz, 2016 yılında oldukça hızlı bir yükseliş kaydederek 511. sıraya yükseldi. Kendi sektöründe ise en çok ihracat yapan 20 firmadan biri oldu.
Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Ayvaz Dış Ticaret Müdürü Yeşim Saraç bu başarının sırrını “Globally Local” stratejileriyle açıkladı. Özellikle son beş yıldır firma olarak ihracat yaptıkları her ülkede yerel bir marka olma stratejisi izlediklerini söyleyen Saraç, yurt dışı yatırımlarını da bu stratejiye uygun olarak yaptıklarını belirtti. “Ayvaz olarak sloganımız ‘Globally Local’ yani küresel olmak ama aynı zamanda bulunduğumuz her ülkede yerel bir şirket gibi müşterilerimize yakın olmak. Ayvaz markasının Türkiye’deki kalite algısı ve bilinirliği ne ise, küresel arenada da o olsun diye çalışıyoruz. Yeni üretim yerleri, satış ofisleri veya lojistik merkezleri açarken, yurt dışındaki fuarlara katılıp müşterilerimizle bire bir ilişkiler kurarken, dünyanın her yerinde seminerler düzenlerken aklımızda hep bu var. Ayrıca dış ticaret ekibi ile pazar taleplerini daha yakından takip edip hızlı aksiyon alabiliyoruz.
Yani pazar beklentilerine paralel hareket edebiliyoruz. Ayrıca müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem, müşteri beklentilerini anlamak için gösterdiğimiz çaba ve ürettiğimiz çözümler satış ivmemizi artırıyor. İşte TİM’in son araştırması da yurt dışı pazarlama çalışmalarımızda ne kadar isabetli kararlar aldığımızı ortaya koyuyor. Tüm sayısal veriler, bir yıl gibi kısa bir sürede büyük yol kat ettiğimizi gösteriyor” diyen Saraç, geniş bir ürün gamına sahip olmanın da Ayvaz için çok önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti ve bu avantajı da kullanarak ihracat yaptıkları ülke sayısını 95’e çıkardıklarını kaydetti.
Saraç açıklamasında, Ayvaz’ın toplam ihracatı içinde en çok paya sahip ülkelerin Rusya ile Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu kaydetti. “Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle endüstriyel ürünlere verdiğimiz ağırlıktan dolayı geçmiş yıllara göre bir artış var ama bu durum sadece bu seneye ait durum değil” diyen Saraç, bahsedilen ülkelerde her sene bir pazar artışının söz konusu olduğu tespitinde bulundu.
Ayvaz’ın gelecekteki hedeflerine de değinen Saraç, “Globally local” stratejisinin aynen devam edeceğini bildirdi. 2018 yılında iki yeni pazarda üretim tesisi, satış ofisi ve depo açmayı plandıklarını ve şu anda bu konuda fizibilite çalışmaları yaptıklarının haberini verdi. 2017 içinse bir önceki yıla oranla %20 büyüme hedefleri olduğunu açıkladı. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Ayvaz, TİM’in 2017 araştırma raporlarında ilk 500 firma arasında yer alabilecek.
Tam 69 yıldır mekanik tesisat sektöründe hizmet gösteren Ayvaz; vana, kompansatör, esnek metal hortum, kondenstop, seviye kontrol cihazı, yangın ürünleri ve yalıtım ceketlerinin üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Ayvaz halihazırda İstanbul’daki merkez fabrikasının yanı sıra Bulgaristan, Rusya ve Polonya ve Çin’de de üretim yapıyor. Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin, Kazakistan ve son olarak Belgrad’da kurduğu bölge ofisleri ile yurt dışındaki 252 distribütör sayesinde zengin bir satış ağıyla dünyanın dört bir yanında satış organizasyonunu gerçekleştiriyor.
Ayvaz’ın cirosunun büyük kısmını dış ticaret oluşturuyor. Kendi üretimlerinin yanı sıra distribütörlüğünü yapmış olduğu dünya devi markaların ürünlerini de piyasaya kazandıran Ayvaz; uluslararası anlamda yüksek tecrübesi ve güçlü marka imajı sayesinde dünyanın en prestijli projelerinde tercih ediliyor. Ayvaz ürünleri bugün gıda, otomotiv, tekstil, kimya, petrokimya, enerji, denizcilik gibi farklı sektörlerde ve toplu konut, AVM, hastane, rezidans, havaalanı gibi birçok yapıda güvenle kullanılıyor. Kısa adı Euro-Qualiflex (AEQ) olan Avrupa Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek şirket olan Ayvaz, uzun yıllardır “İhracatın Yıldızı” ödülleri alarak kendi alanında en çok ihracat yapan şirketlerden biri olma unvanını koruyor ve büyümeye devam ediyor.