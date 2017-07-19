Ayvaz Online ile Alışveriş Yine Çok Avantajlı

Her ay farklı bir ürün grubunda avantajlı alışveriş fırsatı sunan Ayvaz Online 15 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında DBV-40 ve DBV-30 dinamik balans vanalarında %15 indirim yapılacağını duyurdu. Ayrıca tüm alışverişlerde peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo imkanı da devam ediyor.
Tesisat sektörünün öncü firmalarından Ayvaz’ın e-ticaret sitesi Ayvaz Online, her ay farklı bir ürün grubunda yaptığı indirim kampanyalarıyla son kullanıcıların karşısına çıkıyor. Türkiye’nin neresinde olursa olsun herkesi Ayvaz kalitesiyle buluşturmayı hedefleyen Ayvaz Online, 15 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında DBV-40 ve DBV-30 dinamik balans vanalarını %15 indirimli olarak satışa sunuyor. Üstelik adedi ve tutarı ne olursa olsun tüm Ayvaz ürünleri peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo imkanı ile “www.ayvazonline.com” adresinden temin edilebiliyor.
69 yıldır mekanik tesisat sektörünün ilklerini üreten Ayvaz, e-ticaret sitesi Ayvaz Online ile dijital mecrada bir ilki gerçekleştirmeye devam ediyor. Kompansatörlerden esnek metal hortumlara, kondenstoplardan yangın ürünlerine uzanan tüm Ayvaz ürünleri site üzerinden indirimli fiyatlar ve ücretsiz kargo imkanı ile son tüketicilerle buluşuyor. Özellikle düşük miktarlarda alım yapmak isteyen kullanıcılar için hızlı, kolay, güvenli ve taksitli alışveriş demek olan Ayvaz Online’da her ay farklı bir ürün grubunda %50’ye varan indirimli kampanyalar düzenleniyor. Kullanıcılar oturdukları yerden, telefon trafiği yaşamadan, internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden kolayca alışveriş yapıyor. Üstelik adedi ve tutarı ne olursa olsun tüm ürünler Türkiye’nin her tarafına ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. Müşterilerin kredi kartıyla alışveriş sürecini maksimum güvenlikte gerçekleştirmesi için 128 bit SSL güvenlik sertifikasına sahip olan e-ticaret sitesi, kredi kartına vade farksız 4 taksit avantajının yanı sıra havale ile ödeme seçeneği de sunuyor.