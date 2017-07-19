Ayvaz, Endonezya’da Seminerler Düzenledi

Ayvaz, Haziran ayında bir hafta süren yoğun seminerler dizisiyle Endonezya’da faaliyet gösteren önde gelen firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Ayvaz markasının bugün geldiği noktayı, ürünlerini ve hizmetlerini anlatan Ayvaz yetkilileri, katılımcılarla sektördeki tecrübelerini de paylaştı.
Son yılarda Türkiye mekanik tesisat sektöründe ihracat hacmiyle öne çıkan Ayvaz, yurt dışındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayı içerisinde Endonezya pazarındaki mevcut ve potansiyel müşterileri için çeşitli sektörel konularda bir hafta boyunca seminerler veren Ayvaz, hem markasını ve ürünlerini detaylı olarak tanıtarak bölgedeki varlığını sağlamlaştırdı hem de bölgedeki tesisat sektörünün teknik ve altyapısal olarak gelişmesine katkıda bulundu.
Seminerler kapsamında, Ayvaz Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık Güner ve Ö. Candaş Renklidere tarafından tüm ürün gruplarının detaylı teknik tanıtımı yapıldı ve endüstride buhar kullanımı ile ilgili geniş çaplı sunumlar gerçekleştirildi. Güner, bazı saha etütlerinde bulunarak buhar sistemleri, enerji verimliliğine etkisi ve buhar kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili yerinde incelemeler yaptı, tecrübelerini aktardı. Ayvaz Yangın Ürünleri Müdürü Ahmet Kahraman’ın da “Ayvaz Yangından Korunma Ekipmanları” başlıklı sunumuyla yer aldığı seminerlerde, FM, UL, VdS, CE, EN gibi kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmış Ayvaz yangın ürünlerinin kullanım alanları, çalışma prensipleri ve avantajlarına değinildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Asya-Pasifik Bölge Müdürü Gökhan Gürsoy, dünyanın dört bir yanında yerel bir marka olma ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu nedenle dış ticaretteki yeni sloganlarını “Globally Local” yani “küresel olarak yerel bir şirket” olarak belirlediklerini söyledi. Gürsoy, “Bu slogandan hareketle faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yerel bir marka gibi davranıyoruz. Dünyanın her yerinde sektörel deneyimimizi paylaşıyoruz. Kısacası, Ayvaz markasının Türkiye tesisat sektöründeki öncü rolü ne ise, küresel arenada da o olsun diye çalışıyoruz. Endonezya’da organize ettiğimiz -kimi zaman beş saate varan- yoğun seminer dizisi de bu amaçla gerçekleştirildi” dedi.
Yurt dışında Rusya, Bulgaristan, Çin ve Polonya’da üretim tesisleri bulunan Ayvaz; Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin ve Kazakistan’da ise bölge ofisleri ile satış organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu geniş ticaret ağı sayesinde 95 ülkeye istikrarlı şekilde ihracat yapan Ayvaz’ın cirosunun büyük bir kısmını dış ticaret oluşturuyor.