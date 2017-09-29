Ayvaz, Belgrad’ta Temsilcilik Ofisi Açtı

Türkiye tesisat sektörü içerisinde ihracat hacmiyle öne çıkan Ayvaz, Orta Avrupa pazarındaki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için Belgrad’ta yeni bir temsilcilik ofisi açarak 2017 yılındaki dış ticaret hedeflerinden birini daha gerçekleştirmiş oldu.
Son yıllarda yurt dışındaki yatırımlarına ağırlık veren Ayvaz, toplam ihracatı içinde önemli bir paya sahip olan Orta Avrupa ülkelerindeki müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için Sırbistan’ın başkenti Belgrad şehrinde bir bölge ofisi açtı. Ayvaz bu ofisle başta Sırbistan olmak üzere Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek, Slovakya gibi ülkelerdeki pazarları daha da yakından takip edecek.
Konuyla ilgili bilgi aldığımız Ayvaz Dış Ticaret Müdürü Yeşim Saraç, Belgrad’taki yeni ofisin 2017 yılı içinde gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflerinden biri olduğunu ve hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti. Özellikle son beş yıldır firma olarak ihracat yaptıkları her ülkede yerel bir marka olma stratejisi izlediklerini söyleyen Saraç, yurt dışı yatırımlarını da bu stratejiye uygun olarak yaptıklarını belirtti.
“Ayvaz olarak sloganımız ‘Globally Local’ yani küresel olmak ama aynı zamanda bulunduğumuz her ülkede yerel bir şirket gibi müşterilerimize yakından hizmet sunmak istiyoruz. Ayvaz markasının Türkiye’deki kalite algısı ve bilinirliği ne ise, küresel arenada da o olsun diye çalışıyoruz. Yeni üretim yerleri, satış ofisleri veya lojistik merkezleri açarken aklımızda hep bu var. Bu konuda büyük yol kat ettiğimizi de söylemeliyim.” diyen Saraç, geniş bir ürün gamına sahip olmanın Ayvaz için
çok önemli bir avantaj olduğuna da dikkat çekerek bu avantaj sayesinde ihracat yaptıkları ülke sayısının 94’ü bulduğu bilgisini verdi.
Ayvaz halihazırda İstanbul’daki merkez fabrikasının yanı sıra Bulgaristan, Rusya ve Polonya ve Çin’de de üretim yapıyor. Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin, Kazakistan ve şimdi de Sırbistan’da kurduğu bölge ofisleri sayesinde dünyanın dört bir yanında satış organizasyonunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Ayvaz’ın cirosunun büyük kısmını diş ticaret oluşturuyor. Kısa adı “TIM” olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “İlk 1000 İhracatçı Araştırması” kapsamında açıkladığı listede 2015 yılında 643. sırada yer alan Ayvaz 2016 yılında oldukça hızlı bir yükseliş kaydederek 511. sıraya yükseldi.