“Avrupa’nın En Büyük Şov Arenası” Chapito, Alarko Carrier İle Serinliyor!

Alarko Carrier, “Avrupa’nın En Büyük Şov Arenası” unvanına sahip olan ve Antalya Belek’te Haziran ayında açılan dev gösteri çadırı Chapito Gösteri Merkezi’nin iklimlendirmesini yapıyor. Sıcak Antalya gecelerinde Chapito’nun içerisinde konforlu bir ortam yaratabilmek için kurulan sistemin kalbinde, 9 adet 50 UH 205 modeli çatı tipi klima yer alıyor. Soğutma kapasitesi 201 kW olan cihazlardan her biri, saatte 39.000 m³ koşullandırılmış hava üretebiliyor. 7 cihazın aktif, 2 cihazın ise yedek olarak hizmet verdiği projede, saatte toplam 273 bin m³ serin hava, seyircilere ve göstericilere ideal bir ortam sağlıyor.
Alarko Carrier’ın Gebze tesislerinde üretilen ve 60’tan fazla ülkeye ihraç edilen 50 UH 205 modeli çatı tipi klimalar, soğutmada sunduğu 3,58 değerine varan Sezonsal Enerji Verimliliği Oranı (SEER) sayesinde, ticari ve endüstriyel uygulamalarda en iyi iklimlendirme çözümünü sunuyor. Yüksek basınç ve VAV’lı vantilatör ve aspiratör fan çözümleri için uygun olan cihazlarda; duman, filtre, yangın ve sıcaklık sensörleriyle hassas ve güvenli kontrol mümkün oluyor. Klimalar, gelişmiş Carrier patentli buz çözme (defrost) kontrolüne ve elektronik genleşme vanasına (EXV) sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.