Avrasya Tüneli Bosch teknolojisiyle güvende!

Bosch, Avrupa’dan Asya kıtasına geçiş süresini kısaltarak İstanbul trafiğine rahat bir nefes aldıran
yeni Avrasya Tüneli için video gözetim sistemi, yangın alarmı sistemi ve kartlı geçiş sisteminden oluşan kapsamlı bir güvenlik çözümü sunuyor.
Avrupa ile Asya kıtalarını deniz tabanının altından geçerek karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli’nin güvenliğinde önemli bir rol üstlenen Bosch, video gözetim sistemi, yangın alarmı sistemi ve kartlı geçiş sisteminden oluşan kapsamlı bir güvenlik çözümü sunuyor. Üçüncü parti ürünlerle uyum içinde çalışan tüm bu sistemler, Bosch’un Bina Entegrasyon Sistemi (BIS) üzerinden yönetiliyor.
Avrasya Tüneli’ni kullananların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun araç trafiği, Otomatik Olay Tespit Sistemi tarafından kamerayla 7 gün 24 saat analiz ediliyor. Olay tespit sisteminin temelini,
genel kurulumun farklı gerekliliklerini karşılamak üzere monte edilen akıllı Bosch ağ kameralarını kapsayan Bosch video gözetim sistemi oluşturuyor. Deprem, sel gibi yaşanabilecek olası sert koşullara karşı mükemmel direnç gösteren FLEXIDOME IP 7000 VR, bu sistemin önemli bir parçası. Diğer yandan zayıf ışıklandırılmış alanlarda ve diğer kameraların çoktan siyah beyaz çekime geçeceği durumlarda net ve renkli görüntüler sağlayan DINION IP starlight 8000 MP kutu kamera da yine Avrasya Tüneli’ni gözleyen sistemde yer alıyor. Bu kamera, ilgili ayrıntıları kaydetme özelliğinin yanı sıra düşük çevre ışıklı yerlerde renk filtresine sahip akıllı video analizi sayesinde güvenliği önemli ölçüde artırıyor.
Nesnelerin yerinin belirlenmesi, izlenmesi ve yakınlaştırma durumlarında AUTODOME IP 5000 HD hareketli kamera, HD kalitesinde mükemmel görüntüler sağlayan DINION IP 7000 HD kutu kamerayı tamamlıyor. Seçilen kameraların entegre akıllı video analizi, operatörlere hızlı ve otomatik bir şekilde kazaların belirlenmesinde yardımcı olarak, kurtarma ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşmasını ve doğru yönlendirilmesini sağlıyor.
İki katlı yol yapısı, tünelin arabalarla hızlı bir şekilde geçilmesini mümkün kılıyor. Bosch ise, beş kilometre boyunca 40 farklı noktada tüneli izleyen bir kartlı geçiş sistemi sunuyor.
Otomatik dedektörler, ses ve ışıklı uyarı cihazları ve yangın ihbar butonlarından oluşan 5.500 noktalı Bosch Modüler Yangın Paneli 5000 serisi ise yangınların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor. Tünelin her tüpünde aralarında 50 metre mesafe bulunan 100 acil durum telefonu ve birkaç acil çıkış kapısı yolculara ek güvenlik sağlıyor.