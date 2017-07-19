Armasound Endüstriyel Sistem Ses ve Isı Yalıtım Çözümleri

Armacell; TANAP Projesi’nde ISO 15665 standardına göre elastomerik kauçuk yalıtım ürünleri ile sistem çözümü ve ürün tedariği sağlamaktadır.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın (Şah Deniz Tam Saha Geliştirme Projesi ile) öncelikle Türkiye’ye (TANAP’ a), ardından TAP (Trans Adriyatik Geçişli Boru Hattı) projesi ile birleştirilerek Yunanistan, Arnavutluk rotası ile İtalya’ya kadar taşınmasıdır.
Bu anlamda projenin başlangıç noktası,
Projenin 1. Ayağı: Azerbaycan Şah Deniz Faz 2 (Şah Deniz Tam Saha Geliştirme Projesi) olarak adlandırılmaktadır. Şah Deniz Faz-2 projesinin ana yüklenicileri TR menşeli Tekfen İnşaat ve Azerbaycan Devlet Petrol şirketi SOCAR firmasının kurduğu Azfen ortaklığı olarak tanımlanmaktadır ve Hazar Denizi’nde ki doğalgazın, Gürcistan sınırına kadar taşınmasını kapsamaktadır.
Projenin 2. Ayağı: Gürcistan ayağı; Güney Kafkasya Boru Hattı (SCPX) olarak adlandırılmaktadır. SCPX projesinde ana yüklenici firmalar; Enka İnşaat A.Ş ve Bechtel iştirakidir. Azerbaycan sınırında devir alınan gaz hattının, TR’ de Ardahan-Pasof sınırına kadar taşınmasını kapsamaktadır.
Projenin 3. Ayağı: Türkiye ayağı; TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ) olarak adlandırılmaktadır ve projenin TR’ deki ana yüklenici firmaları aşağıdaki şekilde konumlanmıştır.
1. 56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 1:
FERNAS İNŞAAT A.Ş.- Km 0 – Km 375: Ardahan/Posof/Türkgözü – Erzurum/Aşkale
2. 56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 2:
SİCİM-YÜKSEL-AKKORD ADİ ORTAKLIĞI Km 375 -Km 825: Erzurum/Aşkale – Sivas/Yıldızeli
3. 56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 3:
TEKFEN İNŞAAT ve TESİSAT A.Ş. Km 825 – Km 1334: Sivas/Yıldızeli –Eskişehir/Seyitgazi
4 . ayak: Trans Adriyatik Geçişli Boru Hattı Projesi (TAP) olarak adlandırılmaktadır.
Projenin başlangıç noktası Türkiye Yunanistan sınırındaki Kipoi bölgesidir. TAP projesi, TANAP’ın Avrupa’ya devamı niteliğinde olup, Yunanistan akabinde, Arnavutluk rotası ile hattın İtalya’ya ulaştırılmasıdır.
ARMACELL’in “Armasound Endüstriyel Sistem EL Sınıf C” uygulaması
Armasound Endüstriyel Sistem EL/Sınıf C sistem çözümü, projenin kompresör istasyonlarında bulunan ve doğal gazın akış halinde olduğu soğuk hatlarda, teknik şartnamenin talep ettiği termal ve akustik yalıtımı sağlarken; entegre buhar bariyeri ve diğer birçok teknik özellikleri ile tehlike arz eden yoğuşma, UV, yağ ve agresif kimyasallar ve atmosferik koşullara karşı koruma sağlamaktadır.
Armasound Endüstriyel Sistem Çözümlerinin sağladığı avantajlar:
- Denizcilik, Off-shore ve Endüstri Yapıları için Ses ve Isı Yalıtımını bir arada sunan sistem çözümleridir.
- Kovansiyonel sistemlere kıyasla özellikle düşük frekanslarda mükemmel performans sağlarlar.
- Entegre buhar bariyeri sayesinde yalıtım özelliklerini uzun süre muhafaza eder ve sistemin yalıtım altı korozyonuna karşı korunmasında etkili görev üstlenirler.
- Kapalı hücre yapısı ile yoğuşmayı engellerler.
- Galvanik korozyona mani olurlar.
- Yalıtım kalınlığında %60’a varan oranlarda tasarruf sağlarlar.
- Tüm sistem ağırlığında %50’ye varan azalmalar sunarlar.
- Uygulama hızında %30’a varan artış sağlarlar.
- UV, yağ, agresif kimyasallar ve atmosferik koşullara karşı koruma sunarlar.
- Armacell Endüstriyel Sistem Çözümlerinin ses yalıtımı hususundaki özellikleri aşağıdaki verdiğimiz standartlar dahilinde saygın ve bilinen laboratuvarlar tarafından ilgili testler yapılarak belgelenmiş ve ispatlanmıştır.
- ISO 15665 Sınıf A, B ve C ve ayrıca Shell Dep. Şartname No.31 uyarınca Sınıf D
- NORSOK Standardı R-004 Sınıf 6,7,8
- ASTM E 1222