Armacell’in AF/Armaflex ve Armafix AF ürünleri

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılan yeni Hilton Airport Schiphol Hotel, şehrin çarpıcı bir simgesi olma özelliğine sahip.
Bu etkileyici bina kompleksinde, denenmiş ve test edilmiş AF/Armaflex ve Armafix AF birleşimi ve Armaflex Sistem Garantisi altında gerçekleştirilmiş yalıtım ürün ve sistemleri kullanıldı. Otel endüstrisi yalıtım konseptine yıldız verseydi, yeni Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel, beşinci bir yıldız hak ederdi.
Hilton Airport Schiphol Hotel’in dış yapısı ışıldayan bir elmas görünümünde
Hilton Airport Schiphol Hotel’in dış cephesi, kıvrımlı kübik yapıda olup elmas şeklinde dış cepheye sahiptir. Gri ve beyaz unsurlara sahip dağınık cam düzenlemesi ile yapı uzaktan dev bir elmasa benzemektedir. Taban üzerinde 45 derece döndürülmüş otel kulesi, Schiphol Bulvarı’ndaki komşu binalardan ayrı kılmaktadır. Bu etki, yapının yuvarlak köşeleri ile daha da belirginleştirilmiştir. 433 yatak odası ve 23 konferans odasına sahip olan otelin diğer önemli noktaları 42 metre uzunluğundaki cam çatılı avlusu ve azami 640 davetli etkinlikler için uygun olan balo salonudur. Schiphol Havaalanı, otele sadece 5 dakika yürüme mesafesinde olup havaalanına ulaşım kapalı bir yaya geçidi ile sağlanmaktadır.
Hollanda’nın BIM’e Uygun Öncü Projesi
Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel, (BIM) Yapı Bilgi Modellemesine uygun, sanal model olarak tasarlanmış ilk büyük projelerden bir tanesidir. Schiphol Hotel Property Company (Schiphol Real Estate’in bir alt kuruluşu) ile birlikte Deerns ve ABT (Velp) mühendislik şirketlerinin Delft mimari Mecanoo uygulaması gerçek, öncü bir başarıdır. Otelin, BIM’e uygun olarak tasarlanması, binayı yönetmek ve bakımlı tutmak için de avantaj olmuştur
Sürdürülebilir Enerji konseptinde bir otel binası
Otel planlanırken, yapının dayanıklılığına çok önem verilmiştir. Enerji tüketimi, Hollanda’da yasal olarak gerekli Enerji Performans Katsayısı’ndan %10 oranında daha azdır. Deerns’in uzman mühendisleri bu özelliği, bir dizi enerji tasarrufu sağlayan ölçümü harmanlayarak sağlamışlardır. Bunun için, 130 metre derinliğindeki su taşıyan katmanlarda sıcak ve soğuğu depolayıp, düşük ısıda soğutma ve iklimlendirilmiş havadan ısı geri dönüşümü yapma teknikleri kullanılmıştır. Isıtma için, ısı pompalarının kullanımı ile yüksek verimliliğe sahip MEP sistemi tercih edilmiştir. Aynı zamanda enerji verimliliği yüksek olan ışıklandırma ve optimize edilmiş havalandırma ile sürdürülebilirlik konusunda da büyük kazanımlar sağlanmıştır. Atriyum bu bileşende kilit rol oynamaktadır. Burası, doğal ışığın binaya girişini sağlamakta aynı zamanda iklim kontrolü için önem teşkil etmektedir. Dışarıdaki hava atriyuma girmeden önce, otel odaları için süzülüp ön işleme tabi tutulmaktadır. İç hacmin çok sıcak olmasını önlemek için de çatıda güneş geçirmez cam kullanılmıştır.
Yeşil Otel
Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel, Hollanda BREEAM-NL standardında ‘Mükemmeli’ amaçlamaktadır ve dünyanın en büyük seyahat sitesi TripAdvisor tarafından ‘Green Leader Gold’ sertifikasına layık görülmüştür.
Yüksek performanslı yalıtım sayesinde daha yüksek enerji etkinliği
Binanın ısıtma ve soğutma gereksinimleri; ısı pompaları, ısı çarkları, hava dolaşımı ve ısı kazanımı için kurulmuş ikiz sarmallı veya çapraz akışlı dönüştürücüler ile karşılanmaktadır. Düşük dereceli ısıtma sistemlerinin havalandırma ve pompalarının %95’i frekans kontrollüdür. Unica Installatietechniek, yarısı binanın iklimlendirme sistemine ait olmak üzere toplamda bina kompleksinde 31 km borulama yapmıştır. Bu borular,10 °C besleme sıcaklığına ve 18 °C dönüş sıcaklığına sahiptir. Deerns’in uzman mühendisleri soğuk hatları, yoğuşma ve enerji kaybına karşı korumak için AF/Armaflex yalıtım malzemesinde karar kılmıştır.
Tesis odalarının borularında ve diğer bileşenlerinde izolasyon üstlenicisi Riweltie Bv’nin çalışanları 16 ve 19 mm kalınlığında boru ve levha yerleştirmiştir. Ortalama sıcaklıkları kış ortalamasının üstünde ve yaz ortalamasının altında olan, dış mekân hava girişi boruları da yoğunlaşmaya karşı AF/Armaflex ile korunmaktadır. Yalıtımcılar, borularda 25 mm kalınlığında 4000 m2 AF/Armaflex levha kullanmıştır. Mükemmel ısı yalıtım özelliği olan ve su buharı geçişine güçlü bir dayanıklılık gösteren AF/Armaflex, yalıtılmış teçhizatın tüm hizmet hayatı süresince yüksek etki verimliliğini ve düşük bakım maliyetini garanti etmektedir. Armafix AF boru askı desteği kullanmak sistemi mükemmel hale getirmektedir.
AF/ARMAFLEX LEVHALARI
Elastromerik yalıtım malzemeleri, kapalı mikro hücreli bir yapıya, çok düşük termal iletkenlik katsayısına (mükemmel ısı yalıtımı) ve çok güçlü bir su buhar difüzyon direncine sahiptir. Bu özellikler yalıtımın, yoğuşma ve enerji kaybına karşı uzun süreli korunmasına garanti altına almaktadır.
AF/ARMAFLEX BORULARI
Esnekliği oldukça yüksek olan malzemelerin montajı da hızlı ve kolaydır. Hilton Hotel’de kullanılan standart boruların yanı sıra, AF/Armaflex’in hazır-kesikli ve kendinden yapışkanlı versiyonları da mevcuttur.
ARMAFIX AF BORU DESTEKLERİ
Armafix AF Boru desteklerinin termal köprülerin oluşabileceği durumlarda kullanımı özellikle tavsiye ediliyor. Bu durum, özellikle, soğuk hatlarda yoğuşmanın gerçekleştiği boru ve askı noktası arasında büyük önem taşımaktadır.
Armafix boru destekli sistem çözümü
Soğuk uygulamalarda, boru kelepçeleri doğru yalıtılmadıkça potansiyel bir zayıf nokta haline gelmektedir. Eğer boru, kelepçesinden termal bir şekilde izole edilmezse, termal köprüler oluşmakta ve yoğuşma meydana gelmektedir. Bu da; artan bir enerji kaybına, paslanma riskine ve pahalı ikincil hasar tehlikesine yol açmaktadır. Armafix yalıtımlı boru askı aparatı, termal olarak boruyu ve kelepçeyi birbirinden ayırır. Boruya eklenen diğer Armaflex malzemeleri ile birlikte soğuk hatlar için uzun süreli bir yalıtım sistemi oluşturur. Yalıtımlı boru askı aparatı, basınç dayanımı yüksek, çevre dostu PET stoperlerle basınca ve ezilmeye karşı korunan AF/Armaflex’ten mamüldür. Boru askı aparatının dışında ise elastomerik yalıtım malzemesinin çevresine yapıştırılmış, boyalı alüminyum sacdan yapılmış kabuk bulunur. Bunlar ağırlığı homojen olarak dağıtır ve ayrıca ek buhar bariyeri görevi görürler. Armafix boru desteği mümkün olan en yüksek güvenilirliği sağlar ve kolay, çabuk ve düzgün bir şekilde monte edilebilir. Standart kelepçeleri kullanırken, boruyu kelepçelerin üzerinden yalıtmak, yalıtım malzemesinin uçlarını boruya yapıştırmak ve sonra da Armaflex’i askı aparatı üzerine uygulamak gereklidir. Bunun tam tersine, Armafix basitçe borunun çevresine yerleştirilmekte ve kendinden yapışkanlı kapak ile montajı kolaylaştırılmaktadır. Daha sonraki işlem sırasında, yalıtım uçları, boru yalıtım malzemesine yapıştırmaktadır. Armafix kullanmak; zaman, malzeme ve maliyet bakımından büyük kazanımlar sağlar.
Armaflex Sistem Garantisi ile daha fazla güvenlik
Hilton Schiphol Hotel’de yalıtım işlemi, Armaflex garantisi altında gerçekleştirilmiştir. Bu projenin eğitimli ve onaylı yüklenicileri, yasal olarak verilen iki yıl yerine on yıla kadar uzayabilen garantiden yararlanır. Armaflex sistem garantisi; onaylı firmalara direk rekabet avantajı, şartname belirleyicisi, toptan satış imkânı sunmakla kalmaz aynı zamanda kalite mühründen yararlanma imkânı sunar. Çünkü kalite ve güvenilirlik, soğuk uygulamalarda büyük önem taşır. Yalıtım müteahhitleri birçok pazarda düzenli olarak Armacell eğitim kurslarına katılmaktadır ve birçoğu da şimdiden yetişmiş Armaflex yalıtım şirketleri olarak onaylanmıştır.
ARMAFLEX SİSTEM GARANTİSİ
Bu kalite damgası ile, geçen aralıkta açılan Hilton Schiphol Hotel, kalite ve güvenilirlik bakımından en yüksek standartlarda 10 yıllık garanti ile soğuk tesisat yalıtımı gerçekleştirileceğinden emin olabilir.