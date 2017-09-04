Armacell Akademi kapsamındaki Uygulama Eğitimleri hız kesmeden devam ediyor…

Armacell Akademi kapsamında Türkiye ve çevre pazarlarda uygulama kalitesinin iyileştirmeyi ve bu hususta doğru bilinci oluşturmayı kendisine amaç edinmiş olan Armacell Türkiye, bu yaklaşımını Yunanistan’ın Atine şehrinde yapmış olduğu Uygulama Eğitimleri ile perçinledi.
Bu kapsamda 04.07.2017 Salı günü Atina’da geniş bir katılımla, Armacell Uygulama Uzmanı Andreas Papaleontiou tarafından gerçekleştirilen eğitimde Armacell ürün portföyü tanıtımını müteakiben, Armacell Montaj Kılavuzunda da tüm detayları ile verilen montaj tekniklerine dair uygulamalı bir eğitim verildi. Bu manada özellikle yanlış bant kullanımının doğurduğu sıkıntılar ve doğru yapıştırıcı kullanımının önemi üzerinde durulurken, bu noktaların özellikle soğuk hatlardaki etkilerine dair gerçek projeler üzerinden örnekler tartışıldı.