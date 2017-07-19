Arı Yangın, “Tek kapıdan tüm yangın çözümleri”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Anadolu Yakası’nın ikinci büyük metro hattı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy güzergahında 20 kilometrelik mesafeyi kapsıyor. Bu hatta, Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy-Sancaktepe olmak üzere 16 istasyon bulunuyor.
Yeni hat, 16 istasyonun yanı sıra çift tüp metro tüneli ve 2,7 kilometrelik bağlantı tüneli ile bakım-onarım-depo sahasından oluşuyor.
Sürücüsüz otomatik araçların kullanılacağı metroda 21 adet 6’lı dizi olarak 126 vagonla hizmet verilecek. Saatte tek yönde yaklaşık 65 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak araçlar, saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabilecek. Üsküdar ile Çekmeköy arasında ulaşımın süresini 24 dakikaya indirecek metro hattı, Kartal’a 59, Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44, Hacıosman’a ve havalimanına 68, Olimpiyat Stadı’na ise 78 dakikada ulaşım sağlayacaktır.
Bu projede, dünya çapında en iyi firmalar ile yaptığı mümessillik anlaşmaları sayesinde en kaliteli ürünleri, stok politikası ve hızlı tedarik avantajı ile en iyi malzeme tedarik hizmetini vererek müşterilerini memnun etmeyi amaçlayan Arı Yangın, Sulu Söndürme Sistemlerinde dünya çapında en iyi markalardan biri olan ve Arı Yangın A.Ş’nin temsilciliğini yaptığı RELIABLE markası ile yer almaktadır.
Sulu Söndürme Sistemlerinde kullanılan kelebek vanalar, çek vanalar, yükselen milli vanalar, çift kitlemeli pre-action alarm vanaları, ile yardımcı elemanların tamamı, upright tip (yukarı bakan) ve pendent tip (aşağı bakan) K faktörü 80, ½” hızlı tepkili sprinklerler UL listeli ve FM onaylı olarak Reliable markasından ve Reliable firmasının tedarikçi konumunda bulunduğu güvenilir kaynaklarından sağlanmıştır. Kullanılan pre-action (ön tepkimeli) alarm vanaları sayesinde sistem sadece sprinklerlerin patlaması ile değil aynı zamanda algılama sisteminden de kontak alması durumunda su akışına izin verecek şekilde planlanmıştır. Böylece yanlışlıkla sprinkler patlaması veya hatalı algılama durumlarında sisteme su girişi önlenmiş, her iki durumun gerçekleşmesi halinde sistem active olacak şekilde kurgu yapılmıştır. Reliable marka pre-action vanalar, harici resetleme özelliği ile diğer markalardan ayrılırken bu özelliği sayesinde kolay kurulum ve devreye alma anlamında da öne çıkmaktadır.
Arı Yangın, “Tek kapıdan tüm yangın çözümleri” ilkesi ile yangın söndürme sistemleri konusunda müşteri taleplerine akademik bir yaklaşımla çözüm aramakta ve müşterilerin taleplerini karşılamak için kendi alanında, dünyanın önde gelen firmaları ile müşteriler arasında köprü kurmaktadır.