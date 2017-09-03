Aquatherm Yerden Isıtma Sistemleri, Isınırken Doğayı Yok Etme Devrini Kapatıyor

Gelişim Teknik Firması’nın yaklaşık 30 yıldır
distribütörlüğünü yaptığı aquatherm, kuruluşundan itibaren yerden ısıtma sistemi konusunda çok başarılı işler gerçekleştirmiştir. aquatherm yerden ısıtma sistemleri (Orange System), size doğa dostu bir çözüm önermektedir.
Çevreye duyarlılık konusunda kazanılan bilinç, enerji kaynakları tercihlerini de etkilemeye başladı. aquatherm, yenilenmeleri çok uzun zaman alan karbon bazlı petrol, kömür, doğalgaz gibi klasik enerji kaynakları yerine, doğada sürekli var olan, doğaya zarar vermeyen kaynaklar tercih etmektedir.
Oksijen geçirmeyen, Polietilen (PE-RT) hammaddeli aquatherm yerden ısıtma boruları, eşsiz bir moleküler özelliğe sahiptir. Moleküler yapısında mevcut olan bağ ile gerilmeye karşı mükemmel bir dayanım göstermektedir. Bunun yanında uzun süreli yüksek basınca da dayanım göstermektedir. Buna rağmen esnekliğini kaybetmemektedir.
Ayrıca yerden ısıtmadaki verim genelde kullanılan borunun kalitesine göre belirlenmektedir. aquatherm yerden ısıtma borularının başlıca avantajları şunlardır:
- Yüksek ısılarda çok iyi dayanım
- Boru içi çok düzgündür
- Düşük sürtünme oranı
- Korozyona uğramaz
- Mükemmel kimyasal dayanım
- Yüksek esneklik
- Yüksek darbe dayanımı
- Boru içindeki düşük akış sesi
- DIN 4726’ya göre oksijen bariyerli EVOH kaplamalı
aquatherm yerden ısıtma sistemlerini ısıtma-soğutma boru sistemleri ile kombine ederek de birçok alanda uygun çözümler sunmaktadır:
- Eski ve yeni binalar için yerden ısıtma
- Açık alan ısıtma
- Endüstriyel zemin ısıtma
- Spor zemin ısıtma
- Toprak altı ısıtma
- Tarım uygulamaları