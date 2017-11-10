Antalya IKEA’nın tercihi Systemair Fanları

İsveç’in ünlü mobilya mağaza zinciri IKEA’nın,
çoğu Avrupa’da olmak üzere 43 ülkede 235 mağazası bulunuyor. Türkiye’de 11 yıldır faaliyet gösteren IKEA, ülkemizdeki 6. mağazasını Antalya’da açıyor. 2016 yılında başlanan proje yaklaşık 52.000m2’lik alana sahip.
IKEA otoparkını sıradan kapalı otoparklardan ayıran en önemli özellik, self-servis alışveriş metodu sayesinde müşterilerin satın aldıkları demonte eşya kolilerini kendi araçlarına yükleyebilmeleri. Bu sırada müşteriler kapalı otoparkta daha çok zaman geçirir ve otopark iç hava kalitesinden daha çok etkilenir.
Antalya IKEA otoparkında Systemair Green Ventilation akıllı otomasyon sistemi ile donatılmış jet fanlı otopark havalandırma sistemi kullanılmıştır. Systemair jet fanları sayesinde içerideki CO ve NOx seviyesini sürekli kontrol altında tutularak, otopark genelinde iç hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limitleri arasında olur. Bu sayede otopark içinde ferah ve sağlıklı bir iç ortam havası sağlanır.
Antalya IKEA’da, Systemair güvencesi ile 94 adet AJR-400 serisi aksiyel fan, 13 adet IV serisi radyal jet fan, 10 adet aksiyel duman egzoz fanı ve 4 adet aksiyel taze hava fanı kullanıldı.
İzmir Kent Hastanesinin tercihi Systemair Ürünleri!
İzmir’de 2015 yılında inşaatına başlanan ve Arter İnşaat tarafından yapılan Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Onkoloji Merkezi’nde de Systemair ürünleri tercih edildi.
18.000m2’lik kapalı alana sahip ve inşaatı devam eden Kent Onkoloji merkezi Medikal Onkoloji, Onkoloji Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi klinikleri ve Nükleer Tıp Ünitesi ile her türlü kanser türünün tanı ve tedavisinde hizmet verecek. İnşaatı devam eden Kent Onkoloji Merkezinin tercihi Systemair klima santralleri ve fanları oldu.
Kent Onkoloji Merkezi projesinde Systemair markalı 18 adet konfor ve hijyenik klima santrallerinin yanında, çeşitli modellerde 40’ın üzerinde fan bulunmaktadır. Projede kullanılan hijyenik klima santralleri EN 1886’ya göre Eurovent sertifikasının yanında, DIN 1946-4 ve VDI 6022 normlarına göre de TÜV sertifikalı modeller olarak teslim edildi.