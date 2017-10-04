Alarko Dalgıç Pompa’nın Çözüm Ortağı 70’e Ulaştı!

Alarko Dalgıç Pompa’nın Türkiye genelinde yürüttüğü pazar yapılandırması ve geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde, bayi ve çözüm ortağı sayısı 70’e ulaştı. Üç sene önce başlatılan proje kapsamında art arda açılan dalgıç pompa ihtisas bayi showroom’lar, satış ve servis hizmetini bir arada verecek. Halen Türkiye genelinde, 20 dalgıç pompa ihtisas bayi showroom bulunuyor.
Dalgıç pompa ihtisas bayi showroom’lar; Akhisar (Cansu Pompa), Antalya (AKS Pompa), Aydın (Taciroğlu Bobinaj), Batman (Tanrıkulu Sondaj), Bursa (Neojen Mühendislik ve Tekniker Bobinaj), Çanakkale (As Elektrik), Fethiye (Ege Elektrik), Gaziantep (Uğur Su Teknolojileri), Hatay (Öz İş Elektrik), İstanbul (Hür Sondaj), İzmir (Yavuzsu), Karaman (Aktan Bobinaj), Konya (Al-Kon), Konya Ereğli (Serkan Güngör), Mardin Midyat (Alan Ticaret), Mardin Kızıltepe (Kurtuşsan), Milas (Önel Torna), Tekirdağ (Azca Sondaj) ve Urfa’da (Uğur Bobinaj) hizmet sunuyor.
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