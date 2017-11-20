Alarko Carrier’ın, Samsun İlkadım’da hizmet verecek yetili satıcısı hizmete açıldı.

Türkiye genelinde yaygın satış ve servis ağıyla hizmet veren Alarko Carrier’ın
yeni yetkili satıcısı Soğuk Teknik, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun katıldığı bir törenle açıldı.
Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği açılışta bir konuşma yapan
Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, “Türkiye’nin her bölgesinde tüketicilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 250 yetkili satıcı ve bir o kadar yetkili servisimizle hizmet veriyoruz. Samsun yetkili satıcımız Soğuk Teknik de iklimlendirme sektöründeki 20 yıllık tecrübeye sahip teknik ekibiyle Samsunlu tüketicileri Alarko Carrier ürünleriyle buluşturacak.” dedi.