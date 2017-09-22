Alarko Carrier’dan, Veri Merkezleri İçin Hassas İklimlendirme Çözümleri

Alarko Carrier, veri merkezlerinin iklimlendirilmesinde, her ihtiyaca cevap veren ileri teknoloji ürün gamı ile ideal çözümler sunuyor. Sistem odalarında ihtiyaç duyulan hassas iklimlendirme klimaları; işlem gören havanın sıcaklık, bağıl nem, temizlik gibi parametrelerini katı sınırlar içinde tutarak, duyulur ısı yayan elektronik ve diğer tip cihazların doğru çalışmasını sağlıyor. Hassas klimalarının uygulama alanları arasında; veri merkezleri, telekomünikasyon odaları, mobil TLC konteynerleri, güç odaları, ofisler, hastaneler ve oteller yer alıyor.
Hassas iklimlendirmenin en çok ihtiyaç duyulduğu sistem odalarında, hassas ağ ve veri sistemlerinin ürettiği yoğun ısının ortamdan alınıp, sistemlerin soğutulması gerekiyor. Bu sürecin düzenli, hassas, değişen ihtiyaçlara göre programlanabilen nitelikte ve devamlı olması, firmalar için büyük değer taşıyor. 7×24 hizmet veren hassas veri merkezlerinde, doğru tercihlerin yapılması önemli bir parametreyi oluşturuyor.
Veri merkezlerinin iklimlendirme sistemine ilişkin seçim faktörleri konusunda bilgi veren Alarko Carrier Hassas Kontrollü Klimalar Ürün Yöneticisi Merve Nama Ünsaç, “Alarko Carrier, özellikle veri merkezlerinde dikkat edilmesi gereken tüm noktalara uygun çözümler sunuyor. Bu kapsamda, hassas iklimlendirme klimalarıyla; sıcaklık ve nem kontrolü, yüksek soğutma kapasitesi, maksimum performans, çevreye daha az CO2 salınımı, düşük işletme maliyetlerine dönüşen yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Hassas iklimlendirmeyle, işlem gören havanın sıcaklık, bağıl nem ve temizlik parametrelerini kontrol edip katı sınırlar içinde tutarak, duyulur ısı yayan elektronik ve diğer tip cihazların doğru çalışmasını sağlıyor.” dedi.
Veri merkezinin iklimlendirme sistemine ilişkin seçim faktörleri hakkında da bilgi veren Merve Nama Ünsaç, “ Veri merkezi için iklimlendirme sisteminin seçilmesinde bir dizi faktör vardır. Öncelikle; toplam termal yük, termal yük düzeni ve tipolojileri seçilir. Daha sonra, elektronik ekipman özellikleriyle odadaki sıcaklık dağıtım seçenekleri tespit edilir. Odanın özellikleri, veri merkezlerinde kullanılacak hassas klimaların belirlenmesinde ve kullanılmasında ayırt edici bir unsur olarak karşımıza çıkar. Coğrafi konum ve iklim koşulları faktörünü de unutmamak gerekir. Alarko Carrier olarak; özellikle soğuk/karasal iklim bölgelerine, enerji tasarrufunu en yüksek seviyelere çıkaran ‘free cooling’ bölmeli yada “free cooling” bataryalı hassas kontrollü klimaları öneriyoruz. Bu tür bölgelere kıyasla daha
ılıman/sıcak iklim bölgeleri için de geliştirilen son teknoloji EC fanlı, inverter kompresörlü gelişmiş hassas kontrollü klimalar ile mahale en uygun çözümleri belirleyerek sistemin optimum seviyede çalışmasına destek sağlayabiliyoruz. Son olarak, klimalar ve soğutma grubu bileşenleri kapsamında, toplam yükü yedekli olarak karşılayacak makine sayısını ve çalışma modu seçimini yapmak ve en uygun şekilde uygulamaya geçirebiliyor olmak gerekiyor. Alarko Carrier, bu faktörler doğrultusunda, veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu soğutma gereksinimini en doğru ve en ekonomik şekilde karşılıyor.” diye ekledi.