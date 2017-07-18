Alarko Carrier Yöneticisi Dilara ÇAYIR’dan klima kullanımının püf noktaları

Alarko Carrier, artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının yaygınlaşmasına dikkat çekerek sağlıklı bir serinleme için çeşitli püf noktaları paylaştı. Sağlıklı iklimlendirmede ortamın yapısına uygun cihaz seçiminin en temel ve önemli konu olduğunu vurgulayan Alarko Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır, ortamın ısı ve nem dengesinin kademeli olarak değiştirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle çok sıcak olan öğle saatlerinde mekânı hızlı soğutmanın çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini vurguladı.
Tüketicilerin sağlıklı serinleme için bazı önlemler alabileceğini ifade eden Çayır, “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, konforlu bir yaşam için ortamdaki nem oranının %60-%30, sıcaklığınsa 20-270C aralığında olması gerekiyor. Nemin fazla olması bunaltıcılık, konsantrasyon eksikliği ve aşırı terlemeye neden olurken, azlığı da boğaz kuruluğu, gözlerde yanma, nefes almada zorluk gibi sorunlara yol açabiliyor. Konfor Bölgesi olarak adlandırılan bu parametreleri korumak için özellikle yaz aylarında klima kullanımı artıyor.” dedi.
Sağlıklı iklimlendirme için klimaların bakım ve temizliğinin uzman ekiplerce ve düzenli olarak yapılmasının önemini vurgulayan Çayır, “Çok sıcak olan dış ortamda terleyen bireylerin klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmaları veya klima karşısında oturmaları sağlık açısından risk yaratabiliyor, ani hava değişimi nedeniyle kasılmalara bağlı ağrılar ortaya çıkabiliyor. Boyun, bel fıtığı, kireçlenme gibi sorunları olan hastaların da klima kullanırken dikkatli olmalarını öneriyoruz.” dedi.
Dilara Çayır klimanın değil, özellikle klimanın yanlış kullanımının rahatsızlıklara yol açabileceğinin altını çizdi.