Alarko Carrier, Öğretmenlere “Isı Pompası Tesisat Ve Uygulama ”Eğitimi” Verdi.

Alarko Carrier, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ordu’da düzenlenen “Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Eğitimi”
kapsamında, 17 ilden katılım sağlayan 20 meslek lisesi tesisat öğretmenine, “Isı Pompası Tesisat ve Uygulama Eğitimi” verdi. Alarko Carrier Servis Eğitim Uzmanı Hikmet Erdoğan’ın, katılımcılara Toshiba Estia ve Carrier HT ısı pompalarını tanıtmasıyla başlayan eğitim, saha uygulamalarını ve tesisat konusundaki detaylı bilgileri aktarmasıyla devam etti.
Isı pompası ve uygulamalarıyla ilgili tüm sorularına cevap bulan tesisat öğretmenleri memnuniyetlerini dile getirirken, organizasyona ev sahipliği yapan Ordu Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Tamer Tomakin de Alarko Carrier’a teşekkürlerini sundu. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisinin Hikmet Erdoğan’a plaket vermesiyle sona erdi.