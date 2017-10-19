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Alarko Carrier, Isparta’daki kamu kurum ve kuruluşlarına, Aldens kazanlarla ilgili seminer düzenledi.

Alarko Carrier, Isparta’daki kamu kurum ve kuruluşlarına, Aldens kazanlarla ilgili seminer düzenledi.

Engin Ay | 19 Ekim 2017 |

Alarko Carrier, Isparta iline bağlı İl Özel İdaresi, ASAL Bölge Başkanlığı,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi kontrolörlerine yönelik bir seminer düzenleyerek Aldens yoğuşmalı kazanlarla ilgili bilgi verdi.

Aldens Yoğuşmalı Kazanlar İş Geliştirme ve Denetim Müdürü

H. Özgen Çoğulu’nun ev sahipliğinde, Isparta Basmacıoğlu Oteli’nde düzenlenen seminerde; Aldens yoğuşmalı kazanların uygulama alanları, kriterleri ve teknik detayları paylaşıldı. Aldens kazanlar, üstün özellikleri, rakiplerine göre sağladığı avantajlar ve yüksek verimlilik değerleriyle katılımcılardan tam not aldı.

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