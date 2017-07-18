Alarko Carrier, Karabük iline bağlı İl Özel İdaresi, Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, sondaj teknisyenleri ve muhtarlara dalgıç pompa eğitimi verdi.
Safranbolu Bağlarsaray Oteli’nde gerçekleştirilen eğitim, Alarko Carrier’ın Dalgıç Pompa Bölge Sorumlusu Celal Alp ve Bölge Yetkili Satıcısı Cer Elektrik Fatih Demir tarafından organize edildi. Dalgıç Pompa Satış Müdürü Yüksel Pınar ve Su Basınçlandırma Ürün Müdürü E. Cüneyt Bulca tarafından verilen eğitimde, dalgıç pompa ve seçim kriterleri, yeraltı suyu özellikleri, fan teknolojisi, ekonomik pompa seçim kriterleri gibi konular hakkında bilgi verildi.
Alarko Carrier ‘den Karabük ilinde yüksek katılımlı dalgıç pompa eğitimi.
| 18 Temmuz 2017 |
Alarko Carrier, Karabük iline bağlı İl Özel İdaresi, Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, sondaj teknisyenleri ve muhtarlara dalgıç pompa eğitimi verdi.