Alarko Carrier, Azerbaycan’da Gerçekleştirilen Aqua – Therm Bakü Fuarı’na Katıldı

Alarko Carrier, 18 – 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Aqua – Therm Bakü Fuarı’na, Azerbaycan distribütörü Nobel Elektrik firmasıyla birlikte katıldı. T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, fuarın ilk gününde Alarko Carrier standını ziyaret etti.
Türk firmalarından destek beklediklerini belirten ve fuara sürekli katılımından
dolayı Alarko Carrier’a teşekkür eden Özoral, “Geçtiğimiz yıllarda fuara olan ilgi, Azerbaycan ekonomisindeki daralmaya bağlı olarak azaldı. 2017’nin ikinci yarısında Azerbaycan ekonomisinde başlayan iyileşmeyle birlikte fuara olan ilginin de artmasını bekliyoruz.” dedi.