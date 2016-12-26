3EN Mühendislik Modüler Askı Sistemlerinde Darhan’ı Tercih Ediyor

3EN MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3EN Mühendislik olarak firmamız, fabrika, villa yada konut projelerinde mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulamasının yapılması konularda faaliyet göstermektedir. Firma olarak yaptığımız işlerden yüksek kaliteye ulaşmayı ön planda tutuyoruz. Bu sebeple yaptığımız işin kalitesi bizim için çok önemli. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yaptığımız işlerde 3EN kalitesini yansıtmamız bizim için çok değerli.
MODÜLER ASKI SİSTEMLERİNİN AVANTAJI
Modüler askı destek sistemleri işçiliği en aza indirmenin yanı sıra, askılamada kullanılan malzeme fire oranını da azaltmakta. Modüler askı destek sistemlerini seçmemizin en önemli nedeni ise işimizin her noktasında vermiş olduğumuz hız ve önem diyebiliriz. Askılama kalitesi uygulama yapılan tesisatın kalitesini gösteren bir etkendir. Tesisat da ilk göze çarpan kısım, tesisatın nasıl askılama yapıldığıdır. Modüler askı destek sistemleri de bu noktada, mekanik tesisat birleşenlerinin askılamasının düzgün ve muntazam yapılmasını sağlıyor. Buna ek olarak bu tür askılama sistemleri konsol imalatı açısından sıcak işçiliği ortadan kaldırmakta, kaynak işçiliği neticesinde ortaya çıkan antipas boyama işlemine gerek kalmıyor. Ayrıca kelepçe aralarının ayarlanması çok hızlı yapılabilir ve sonrasında kolay değiştirilebilir hale geliyor.
Özellikle mekanik odalarda bulunan tesisatın askılaması konusunda modüler askı sistemleri sağlamış olduğu esneklik ve uygulama seçenekleri ile hem zamandan hem de malzeme sarfiyatından büyük tasarruf etmenize, mekanik oda gibi tesisatın yoğun olduğu bir alanda çok düzenli askılama yapmanıza olanak tanıyor. Modüler askı destek sistemleri ayrıca boru demeti gibi yoğun borulamanın askılamasında da kolaylık ve maliyet avantajı sağlayan sistemler.
DARHAN’DAN SIKLA MARKALI MODÜLER ASKI SİSTEMLERİNİ KULLANMAMIZIN NEDENİ
DARHAN’ın tedarik etmiş olduğu Sikla markalı modüler askı sistemleri kalite ve uygulama kolaylığı açısından muadillerine göre daha üstün. Pressix olarak adlandırılan kolay montaj elemanları konsollama yada konstrüksiyon imalatında pratiklik sağlıyor. Konstrüksiyon imalatı için gerekli tüm bağlantı parçaları DARHAN ürün gamında yer almakta, özellikle boru kelepçelerinin montajını sağlayan kolay montaj kilitleri imalat açısından büyük kolaylık ve esneklik sağlıyor. MS profillerin taşıma kapasitelerinin belli olması uygulamada kullanacağınız profil seçimini kolaylaştırıyor. DARHAN modüler askı sistemlerini kullanmaya karar vermemiz sonrası malzeme seçimi konusunda bizlere teknik destek verdi, sistemi uygulamaya başladıktan kısa süre sonra saha elemanlarımız öngörümüzden çok daha fazla hız kazanmaya başladı.
MODÜLER ASKI SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ.
Bu sistemleri uygulamaya başladıktan sonra ortaya çıkan imalat kalitesinden çok memnunuz. Buna ek olarak sistemin sağladığı pratiklik bize karmaşık imalatlarda dahi zaman kazandırdı. Montajı yapılan tesisatın daha sonra ortaya çıkabilecek revizyonlar açısından yönetilebilir olması da, sistemin avantajlarından biri. Özellikle orta ve ağır yük gruplarında kaynak işçiliğinin ortadan kalkması da hem maliyet hem de iş güvenliği açısından çok avantajlı. Biz 3EN olarak modüler askı sistemlerini tercih ediyoruz, yapmış oldukları imalatlarda kaliteye önem veren tüm firmalara da bu sistemi kullanmalarını öneriyoruz.