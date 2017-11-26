İSTANBUL’UN 3. Havalimanında Asal İklimlendirme Farkıyla Hıtachı Klima Sistemleri Tercih Edildi
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan İstanbul’un Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 km2 alana kurulacak olan havalimanı, tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.
Yeni havalimanı tamamlandığında 143 yolcu köprüsü, terminaller
arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacak.
Bu kapsamlı projede Asal İklimlendirme’nin distribütörlüğünü yaptığı
dünya iklimlendirme devlerinden Hitachi, soğutma ve ısıtmada sunduğu çözümler; üstün teknolojisi, çevre duyarlılığı, kalite standartları ve güvenilirliği sebebiyle ile tercih edildi.
İlk etapta Hava trafik kontrol kulesi ve teknik binası ile Yangın Kurtarma
İstasyon Binaları için toplamda 650 kW SET-FREE FSN6Q, FSDNQ VRF sistem dış ünitelerin yanı sıra Önden atışlı, IVX Mini ve Su soğutmalı VRF dış üniteler; 104 adet duvar ve gizli tavan tipi VRF iç ünitelerin kullanıldığı ilk etapta klima santralleri için DX Kitler ve Hitachi split klimalar da projeye dahil edildi.
Hitachi’nin FSN6Q, FSDNQ model VRF dış üniteleri; hassas inverter teknolojisi, yağ dengeleme teknolojisi ve kompresörlerde dönüşümlü çalışma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kompresörlerdeki eş yaşlanma sayesinde dış ünitenin dayanıklılığı artmış oluyor. Ayrıca akıllı defrost özelliği ile daha verimli ısıtma sağlıyor. Çift yedekli çalışma fonksiyonuna sahip modellerde, dış ünitelerin bir tanesinde arıza meydana gelmesi durumunda sistemin tamamen durması acil çalışma moduyla önlenerek ortamın bundan etkilenmesinin önüne geçiliyor.
Türkiye’nin önde gelen projelerine boy gösteren Hitachi Klima Sistemleri, geniş ürün yelpazesiyle farklı özellikteki alanlara farklı çözümler sağlıyor. Tüm ürünlerinde verdiği 6 YIL GARANTİ ile de rakiplerini geride bırakıyor.